«Мама» случайно или осознанно? Педиатр объяснил, как отличить лепет от первого настоящего слова

Долгожданное «мама» или «папа» — событие, которого родители ждут с замиранием сердца. Но врач-педиатр Светлана Ким предупреждает: в большинстве случаев первое слово — это всего лишь случайное совпадение, а настоящая осмысленная речь приходит позже. И не стоит бить тревогу, если соседский ребенок заговорил раньше.

По словам специалистки, в возрасте 8–10 месяцев малыш активно лепечет, повторяя слоги «ма», «па», «ба». Когда мама слышит «ма-ма», она сразу думает, что это обращение к ней. Но на деле ребенок пока не вкладывает в этот звук тот смысл, что взрослый. Настоящее осмысленное слово появляется ближе к году, когда малыш начинает связывать конкретный звук с определённым человеком или предметом.

Как отличить? Педиатр называет несколько признаков. Ребенок произносит слово не хаотично, а в конкретной ситуации (например, «ма» только при виде мамы). Слово используется постоянно, а не один раз. Малыш понимает его значение (на вопрос «где мама?» поворачивается к ней). И произносит слово с определенной интонацией, а не протяжно лепечет.

Нормы речевого развития гибкие. В 12 месяцев обычно произносят 2–3 осмысленных слова. Допустимый диапазон — от 10–11 до 15–16 месяцев. К специалисту стоит обратиться, если к 12 месяцам ребёнок не лепечет, не реагирует на речь, не понимает простых просьб, а после 2 лет нет осмысленных слов или речь ухудшилась.

Как помочь малышу? Разговаривайте с ним, комментируйте действия, читайте книжки, не сюсюкайте, создавайте ситуации, в которых нужно что-то сказать. И не сравнивайте с другими детьми. У каждого свой темп.

