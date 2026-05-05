«Неделя Победы» пройдет в парках Московской области

С 5 по 8 мая парки региона превратятся в площадки патриотических мероприятий — здесь пройдет «Неделя Победы», приуроченная к общеобластному событию «Подвиг. Победа. Память» и посвященная Дню Победы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа насыщена разноплановыми мероприятиями: лекциями, показательными выступлениями, литературными чтениями патриотических произведений, творческими мастер‐классами и другими активностями.

Так, 5 мая, во вторник, более чем в 35 парках региона организуют тематическое мероприятие «Победный май». В Центральном парке Победы Долгопрудного гостей ждет познавательная лекция об истории Великой Отечественной войны, а также творческий мастер‐класс, где участники создадут тематические открытки с портретами ветеранов.

На следующий день, 6 мая, свыше чем в 25 парках пройдет мероприятие «Дань памяти Победе». В Городском парке Краснознаменска организуют викторину, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Там же проведут музыкальное лото «Песни военных лет». В парке «Сестрорецкий» в Клину гостей приглашают на акцию «Вальс Победы» и мастер‐класс «Письмо солдату».

7 мая более чем в 35 парках Подмосковья состоится тематическое мероприятие «Поэты Победы». В парке «Вербилки» Талдомского городского округа проведут литературное чтение «Помним. Славим. Гордимся!»: посетители смогут прочитать стихи военных лет и изготовить тематическую открытку на мастер‐классе.

Завершится неделя 8 мая, когда более чем в 30 парках Московской области пройдет мероприятие «Вечер памяти». Парк усадьбы Фряново в городском округе Щелково проведет мастер‐класс по созданию свечи памяти и праздничную программу «Подвиг. Победа. Память».

