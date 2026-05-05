Водонаева раскритиковала Бородину за видео из Дагестана на фоне наводнений

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева поделилась мнением о своей бывшей коллеге Ксении Бородиной. Поводом для разговора стала заметная перемена в публичной активности Бородиной, которая, как заметила Водонаева, стала появляться в инфополе реже, пишет KP.RU.

По мнению Алены, теперь у телеведущей на первом месте семья. Более того, отметила она, Ксения больше времени уделяет домашним делам.

Не обошелся разговор и без упоминания недавнего скандала, связанного с наводнением в Дагестане. Тогда Бородина, находясь в ковше трактора, сняла видео, в котором спрашивала о хинкали, в то время как люди теряли свое жилье.

«Это опять же не всем дано быть понимающим человеком. Вот она такая, домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть, когда там просто дома тонут, люди лишаются жилья, крова», — высказалась Алена.

Она отметила, что после этой критики Бородина начала активно помогать пострадавшим.

История дружбы двух звезд началась еще в середине 2000-х, когда они вместе начинали свою карьеру на «Доме-2». Водонаева покинула проект в 2006 году, а Бородина оставалась его ведущей вплоть до 2020 года. Их общение было сложным, но открытых конфликтов у них не было.

