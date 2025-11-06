Лучший матч «Кайрата», героический «Карабах», неудержимый Холанд, Ямаль спас «Барсу» от позора: обзор Лиги чемпионов

«Кайрат» достойно сражался с прошлогодним фаворитом

Дебютант Лиги чемпионов «Кайрат» провел свой лучший матч в турнире — против финалиста предыдущего розыгрыша миланского «Интера».

В Милане «Кайрат» самоотверженно рубился в обороне и пропустил только в концовке первого тайма от Лаутаро Мартинеса. После перерыва Офри Арад сравнял счет, заставив нервничать итальянского гранда. И все-таки Карлос Аугусто дальним ударом принес победу «Интеру» (2:1).

«Я даже в мыслях не мог представить, что я могу когда-то оказаться на этом стадионе и тем более в роли главного тренера. Просто понимаешь то, что, наверное, чудеса бывают и в этой жизни все возможно», — сказал после матча на «Сан-Сиро» главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

«Карабах» едва не вырвал победу у «Челси»

Фото: [ УЕФА ]

Чемпион Азербайджана продолжает удивлять в нынешней Лиге чемпионов. «Карабах» едва не обыграл английский топ-клуб, но и ничья с «Челси» (2:2) стала выдающимся результатом для команды.

«Челси» открыл счет после удара Эстевао. Но еще в первом тайме «Карабах» вышел вперед. Леандру Андраде удачно сыграл на добивании, а Марко Янкович реализовал пенальти за игру рукой защитника «Челси».

Во втором тайме Алехандро Гарначо сравнял счет, но в концовке «Карабах» мог вырвать победу: отличный момент упустил Алексей Кащук, пробивший прямо в руки вратарю Роберту Санчесу.

«Карабах» с семью очками после четырех туров продолжает претендовать на попадание в плей-офф. У азербайджанского клуба больше набранных баллов, чем, к примеру, у «Атлетико», «Байера», «Наполи» и «Ювентуса».

Холанд забивает в каждом матче Лиги чемпионов

Фото: [ УЕФА ]

Норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забивает в каждом матче команды в Лиге чемпионов в текущем розырыше. Отличился супербомбардир и в игре с «Боруссией» (4:1). Всего на счету Холанда уже 54 мяча в 52 матчах ЛЧ. В истории турнира он на девятом месте в списке снайперов и скоро обойдет Руда ван Нистелроя (56) и Томаса Мюллера (57).

Главным же героем матча с «Боруссией» стал Фил Фоден, оформивший дубль. Также за «Манчестер Сити» забил Райан Шерки, в составе дортмундского клуба отличился Вальдемар Антон.

«Барселона» увезла очко из Брюгге благодаря Ямалю

Фото: [ УЕФА ]

«Барселона» отскочила в самом результативном матче дня. Каталонцы сыграли в гостях с «Брюгге» вничью — 3:3, причем бельгийцы трижды вели в счете.

Главным героем матча стал каталонский вундеркинд Ламин Ямаль. Он забил второй мяч команды после индивидуального прохода, а затем поучаствовал в спасительном третьем мяче: после его навеса Христос Дзолис срезал мяч в свои ворота.

«Барса» может посетовать на невезение. Трижды после ударов каталонцев мяч попадал в штангу.

Осимхен — лучший бомбардир турнира

Фото: [ УЕФА ]

«Галатасарай» в гостях разгромил «Аякс» — 3:0. Все три мяча забил суперфорвард турецкого клуба Виктор Осимхен. После перерыва нигериец замкнул кросс Лероя Сане, а затем реализовал два пенальти.

Осимхен с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Нападающий «Галатасарая» обошел Холанда, Килиана Мбаппе из «Реала» и Харри Кейна из «Баварии», у которых по пять мячей. «Галатасарай» же занял место в верхней части турнирной таблицы с девятью очками. Выше по набранным баллам только идущие без потерь «Бавария», «Арсенал» и «Интер», а также «Манчестер Сити», у которого 10 очков.

Другие результаты

«Аталанта» вырвала победу в Марселе на 90-й минуте. Лазар Самарджич забил единственный гол дальним ударом, а до этого был спорный момент в штрафной итальянцев: «Марсель» настаивал, что там была игра рукой, но ВАР нарушения не обнаружил.

Также со счетом 0:1 «Бенфика» потерпела четвертое поражение в турнире. Теперь от «Байера». Единственный гол забил Патрик Шик, а португальцы не реализовали кучу моментов.

Первую победу в истории Лиги чемпионов одержал кипрский «Пафос». Вновь все решил единственный мяч. В матче с «Вильярреалом» его забил Деррик Люккассен после подачи углового.

«Ньюкасл» уверенно разобрался с «Атлетиком» (2:0) — неудачный день для испанских клубов. Оба мяча были забиты головой: отличились Дэн Берн и Жоэлинтон.