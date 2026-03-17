«Малыши» из Магнитогорска нацелились на Кубок Гагарина: как «Металлург» доминировал в регулярке

Магнитогорский «Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Континента. Последний факт кажется удивительным: «Магнитка» всегда была одним из фаворитов лиги, трижды забирала Кубок Гагарина и дважды играла в финале.

Переломить традицию

Вообще-то победа в регулярном чемпионате далеко не всегда является гарантией успешного выступления в плей-офф. Даже наоборот. В 18-летней истории КХЛ лишь дважды обладатель Кубка Континента становился и обладателем Кубка Гагарина. Это удавалось лишь одному тренеру — Игорю Никитину, с ЦСКА и в минувшем сезоне с «Локомотивом».

Кстати, подобная ситуация не является уникальной для КХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) также нередко случается, что доминирующие в регулярке команды быстро заканчивают свой путь в плей-офф. Не далее как в минувшем сезоне обладатели Кубка президента «Виннипег Джетс» вылетели в первом раунде. В сезоне 2018/2019 «Тампа» уничтожала соперников в регулярке, а в первом раунде сгорела 0-4 скромному «Коламбусу».

Словом, «Металлургу» предстоит преодолеть странную традицию. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин выигрывал Кубок Гагарина (в 2024 года), а теперь стал победителем Кубка континента. Осталось совместить два трофея в одном сезоне.

Ставка на скорость

«Металлург» — самая забивающая команда лиги: 249 голов в 66 матчах. Минское «Динамо» отстает на 13 шайб.

Перед началом сезона магнитогорцы сделали важнейшее приобретение, подписав Владимира Ткачева из «Авангарда». Опытный новичок стал идеальным подносчиком снарядов для 21-летнего Романа Канцерова. Ткачев лидирует в КХЛ по результативным (58), Канцеров уверенно возглавляет список снайперов (36). Обычно в тройке с ними играл Дмитрий Силантьев (сейчас он травмирован), являющийся третьим бомбардиром команды.

Особенность магнитогорской атаки — она очень низкорослая. Первые девять позиций среди лучших бомбардиров-нападающих команды занимают хоккеисты ростом ниже 180 см. В их числе Руслан Исхаков (171 см), Дерек Барак (173 см), Сергей Толчинский (174 см) — просто пигмеи для современного хоккея.

Недостаток габаритов «Металлург» компенсирует скоростью. Проблемы у магнитогорцев могут возникнуть, если соперник сумел выстоять под натиском ураганных атак и засушил игру. Но в КХЛ это удается не слишком часто.

Понятно, почему в «Металлурге» так и не сумел закрепиться мастеровитый Евгений Кузнецов, даже если не брать во внимание взаимоотношения с главным тренером Андреем Разиным. Кузнецов сейчас очень прилично выглядит в «Салават Юлаеве», но в «Магнитке» ветерану не хватало именно скорости.

Стабильность — признак класса

«Металлург» — самая стабильная команда лиги, прошедшая весь чемпионат без спадов. Лишь раз за сезон, уже на стыке февраля и марта, «Магнитка» проиграла три раза подряд, да и то два поражения случились в овертаймах.

Магнитогорцы лишь раз потерпели обескураживающе разгромное поражение — 1:8 в Екатеринбурге 15 февраля. «Все наперекосяк сегодня», — говорил Андрей Разин. Действительно, по игре «Металлург» не уступал «Автомобисту», по крайней мере, настолько. Практически весь третий период «Магнитка» провела в зоне соперника, но получила три в свои ворота. Такие казусы случаются, но в серии плей-офф вряд ли они могут иметь решающее значение.

Фактор Разина

В 2023 году «Металлург» возглавил один из самых ярких тренеров КХЛ Андрей Разин. До этого он сделал очень играющую команду из «Северстали» с достаточно скромными ресурсами.

Разин выделяется в лиге и ставкой на атакующий хоккей, и брутальной внешностью, и скандалами с судьями, и яркими пресс-конференциями. Из последних перлов: назвал динамовца Максима Комтуа нетипичным канадцем, больше похожим на курицу — приложил нападающего за симуляцию.

Разговорчивость Разина, как ни странно, тоже работает на команду. Тренер принимает удар журналистов на себя: те естественным образом тянутся к яркому спикеру, оставляя в покое игроков.

Дальше «Сибирь»

В Восточной конференции стала известна первая пара плей-офф. «Металлург» начнет поход за Кубком Гагарина серией с «Сибирью». Новосибирцы на старте сезона выглядели ужасно, но новый тренер Ярослав Люзенков привел команду в порядок, теперь «Сибирь» не разваливается в защите.

Казалось бы, стопроцентный фаворит в этой паре «Металлург». Но, если посмотреть, с «Сибирью» у магнитогорцев в этом сезоне складывалось непросто. Победа 4:3, две победы в овертаймах с одинаковым счетом 2:1, поражение 1:2.