«МанСити» покупает звезду «Борнмута», «Наполи» нацелился на Довбика: трансферные новости из Европы

В европейских футбольных чемпионатах открылось трансферное окно. Портал «Подмосковье сегодня» собрал самые интересные новости о совершившихся и возможных переходах.

«Манчестер Сити» покупает Семеньо

«Манчестер Сити» и «Борнмут» завершают трансфер вингера Антуана Семеньо, сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 8 января 26-летний футболист сборной Ганы должен пройти медосмотр в Манчестере, после чего подписать контракт.

Сумам трансфера составит 65 млн фунтов (около €75 млн), футболист будет зарабатывать 150 тыс. фунтов в неделю.

Семеньо стал одним из лучших игроков первой половины сезона в АПЛ. В 20 матчах чемпионата он забил 10 мячей и отдал три передачи. В среду 7 ноября родившийся в Лондоне ганец стал автором победного мяча в концовке матча с «Тоттенхэмом» (3:2).

«Наполи» хочет поменять нападающих

Фото: [ ФК «Рома» ]

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» планирует расстаться с форвардом Лоренцо Луккой. Арендованный у «Удинезе» нападающий в основном выходит на замену и в 15 матчах Серии А забил лишь один мяч. Итальянец может перейти в «Бенфику».

Освободившееся место в Неаполе хотят занять украинцем Артемом Довбиком из «Ромы». В текущем сезоне 28-летний Артем Довбик провел за «Рому» 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с римлянами рассчитан до 2029 года, портал Transfermarkt оценивает украинца в €20 млн.

«Барселона» вернула Жоау Канселу

Фото: [ ФК «Барселона» ]

«Барселона» договорилась с «Аль-Хилялем» о переходе португальского защитника Жоау Канселу. Это будет аренда до конца сезона, за которую каталонцы заплатят €4 млн.

Португалец уже выступал на правах аренды за «Барсу» в сезоне 2023/2024 — тогда он принадлежал «Манчестер Сити». На Канселу претендовал и «Интер», «нерадзурри» были готовы включить в сделку Франческо Ачерби или Стефана де Врея, но защитник сам настоял на варианте с «Барселоной».

В нынешнем сезоне португалец из-за провел всего шесть матчей за «Аль-Хиляль», забив один мяч и отдав две передачи. Возвращение в Европу дает ему больше шансов попасть в заявку сборной Португалии на чемпионат мира.

«Тоттенхэм» нацелился на игрока сборной Испании

Фото: [ ФК «Атлетик» ]

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании вингера сборной Испании Нико Уильямса, сообщает Givemesport.

Однако осуществить сделку будет очень непросто. У главной звезды «Атлетика» контракт с клубом до 2035 года, и баски не собираются расставаться со своим главным активом. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в €60 млн, но за эту сумму «Атлетик» игрока точно не продаст.

В активе Уильямса 30 матчей за сборную Испании с шестью голами. В 15 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне на его счету три забитых мяча и три ассиста.

Фалькао снова в строю

Фото: [ ФК «Мильонариос» ]

Знаменитый нападающий Радамель Фалькао, лучший бомбардир в истории сборной Колумбии (36 мячей), подписал контракт с клубом «Мильонариос» из Боготы.

В минувшем сезоне Фалькао уже выступал за эту команду, которая стала первым колумбийским клубом в долгой карьере 39-летнего форварда. Ранее он играл за «Порту», «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Галатасарай» и «Райо Вальекано». За свою клубную карьеру форвард наколотил 318 мячей.

Голевого чутья ветеран еще не утратил — в минувшем сезоне на его счету было 11 голов в 29 матчах за «Мильонариос». Возможно, Фалькао решил задуматься о чемпионате мира, хотя в сборную он не вызывался с 2023 года.

«Порту» раскошелился на польского таланта

Фото: [ ФК «Ягеллония» ]

«Порту» купил 17-летнего вингера «Ягеллонии» Оскара Петушевски. Португальцы выложили за главного польского таланта €10 млн, контракт заключен до 2029 года.

Несмотря на юный возраст, Петушевски уже успел проявить себя во взрослом футболе, сыграв 54 матча за основную команду «Ягеллонии» — четыре гола, три ассиста.