Эксперт объяснил настоящую причину головной боли при погодных скачках

Многие россияне связывают приступы мигрени с магнитными бурями, но ученые опровергают эту связь. Солнечное излучение не достигает поверхности Земли в достаточной силе, чтобы напрямую влиять на организм. Об этом « Газете.Ru » рассказал старший научный сотрудник ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам эксперта, солнечная активность воздействует только на ионосферу — верхний слой атмосферы, где проходят радиосигналы и GPS. Дальше излучение не проникает, поэтому физического влияния на человека, способного вызвать боль, не существует.

Мигрень — это пульсирующая головная боль, чаще с одной стороны. Ее причина кроется в перегрузке нервной системы и снижении адаптационных возможностей организма, пояснил Литвинов.

Изменения погоды могут служить лишь триггером, но не прямой причиной. Организм воспринимает их как стресс, что запускает реакции тревоги. Дополнительно боль провоцируют жара, сырость, резкие запахи, яркий свет, духота и некоторые продукты, включая алкоголь.

Отдельно эксперт предупредил об опасности прямого взгляда на Солнце. Роговица и хрусталик фокусируют лучи на сетчатке, многократно усиливая воздействие. Это грозит ожогом. Поскольку в сетчатке нет болевых рецепторов, повреждение происходит незаметно. Через несколько часов могут развиться воспаление и рубцевание, а возникшие слепые пятна часто оказываются необратимыми.

До этого сообщалось, что врач Исаев предупредил о риске интоксикации на майских праздниках.