Эксперт объяснил, можно ли зарабатывать «ничего не делая»

Идея пассивного дохода продолжает привлекать россиян, однако на практике она оказывается гораздо сложнее, чем кажется. Эксперты отмечают: стабильные выплаты без участия возможны, но почти всегда требуют либо значительного капитала, либо постоянного контроля. Поводом для обсуждения стала публикация пользователя платформы Банки.ру , который усомнился в самом понятии «пассивного дохода». По его мнению, речь идет не об отказе от работы, а о смене формата занятости — управлении деньгами, рисками и активами.

Аналитик Цифра брокер Александр Дудников подтверждает: многое зависит от ожиданий. Например, банковские вклады остаются самым простым инструментом. При ставке 10–12% годовых депозит в 10 тыс. рублей принесет около 1–1,2 тыс. рублей в год. Однако для покрытия базовых расходов потребуется уже значительно больший капитал.

Более предсказуемым источником дохода эксперт называет облигации федерального займа. Доходность по ним сейчас достигает 12–14% годовых. Чтобы получать около 50 тыс. рублей в месяц, потребуется инвестировать порядка 4,3–5 млн рублей. При этом такие вложения считаются относительно надежными и не требуют постоянного контроля.

Фондовый рынок, напротив, менее стабилен. Доход от акций зависит от множества факторов, включая дивидендную политику компаний. Даже крупные игроки, такие как Сбербанк, могут временно отказаться от выплат, что уже происходило ранее.

Популярным вариантом остается недвижимость, однако здесь высокий порог входа. В Москве стоимость небольшой квартиры может достигать 12–13 млн рублей. Дополнительно владельцу приходится учитывать расходы на ремонт, налоги, коммунальные услуги и возможные простои без арендаторов.

В качестве альтернативы эксперт называет новые форматы инвестиций, включая цифровые финансовые активы и долевое участие в недвижимости. Также возможен доход от аренды имущества или использования интеллектуальной собственности.

В итоге специалисты сходятся во мнении: полностью «пассивного» дохода не существует. Даже самые простые инструменты требуют либо вложений, либо внимания, либо готовности к риску.

Ранее сообщалось, сколько рублей нужно положить на вклад, чтобы получать среднюю з/п.