Аварийная посадка без жертв обернулась делом: решение суда

В Подмосковье завершилось рассмотрение дела о жесткой посадке пассажирского самолета в Сочи. Несмотря на серьезные повреждения воздушного судна, обошлось без пострадавших. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

Подольский городской суд признал бывшего пилота авиакомпании Smartavia Олега Ряполова виновным в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Дело расследовал Следственный комитет России.

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

При заходе на посадку командир допустил отклонения от инструкций. В результате самолет коснулся полосы с высокой вертикальной перегрузкой — 2,81 g, а хвостовая часть ударилась о покрытие взлетно-посадочной полосы. Никто из людей не пострадал, однако лайнер получил серьезные повреждения. Ущерб оценили в 622 млн рублей.

Подсудимый вину не признал, указывая на возможные технические проблемы и риски ухода на второй круг. Суд назначил дополнительную экспертизу, которая не подтвердила эти доводы.

В итоге пилоту назначили два года ограничения свободы и запрет на работу в составе летного экипажа сроком на три года. Ранее он уже был уволен из авиакомпании.

