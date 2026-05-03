Кто в России зарабатывает больше 150 тысяч: свежие данные по зарплатам

В России зафиксирован рост числа отраслей, где уровень заработной платы превышает 150 тысяч рублей в месяц. По итогам февраля таких сфер оказалось девять, что отражает значительный разрыв в доходах между различными сегментами экономики.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные, самые высокие зарплаты в конце зимы получали работники табачной промышленности — в среднем около 355 тысяч рублей в месяц.

Доходы свыше 200 тысяч рублей также зафиксированы у специалистов финансового и страхового сектора, сотрудников нефтегазовой отрасли, IT-сферы, а также работников воздушного и космического транспорта.

В диапазоне от 150 тысяч рублей находятся еще несколько направлений. В частности, сотрудники международных организаций зарабатывают в среднем 182 тысячи рублей, работники, занятые в добыче металлических руд, — около 168 тысяч, научные специалисты — 156 тысяч, а сотрудники предприятий по производству нефтепродуктов — порядка 152 тысяч рублей.

При этом средняя начисленная заработная плата по стране в феврале составила 103,9 тысячи рублей. В расчет включаются все выплаты до вычета налогов, включая премии, а также доходы сотрудников с очень высокими зарплатами, что влияет на общий показатель.

