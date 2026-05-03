Как не перепутать шоколад с плиткой: советы эксперта

В России 3 мая отмечают День кондитера. В честь профессионального праздника эксперты рассказали, как покупателям отличить настоящий шоколад от кондитерской плитки — продукта, который часто маскируется под него. Как пояснила руководитель проектов Покровской шоколадной фабрики Светлана Рябошлык в комментарии для « Газета.Ru », первое, на что стоит обратить внимание, — это название на упаковке. Даже если на лицевой стороне указано слово «шоколад», важно проверить полное наименование на обороте. Именно там производитель обязан точно указать, что это: молочный, горький шоколад или кондитерская плитка.

Ключевое отличие кроется в составе. Настоящий шоколад изготавливается из продуктов переработки какао-бобов. В нем обязательно присутствуют какао-масло и какао тертое — именно они формируют характерную текстуру и вкус. В белом шоколаде допускается отсутствие какао тертого, однако содержание какао-масла должно быть не ниже 20%.

В кондитерских плитках натуральные компоненты часто заменяются более дешевыми аналогами: вместо какао-масла используются растительные жиры, а вместо какао тертого — порошок. Такой продукт подходит для декора и кулинарии, но по стандартам не может считаться шоколадом.

Отличия заметны и при употреблении. Настоящий шоколад начинает плавиться уже при температуре 32–35 градусов — чуть ниже температуры тела человека. Поэтому он быстро тает в руках и во рту. Кондитерская плитка, напротив, более устойчива к теплу и дольше сохраняет форму.

Эксперт также напомнила ориентиры по содержанию какао-продуктов: в горьком шоколаде их должно быть не менее 55%, в темном — от 40%, в молочном — от 25%. При этом в составе настоящего шоколада допускается не более 5% растительных жиров, и эта информация обязательно указывается на упаковке.

