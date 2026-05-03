Подмосковье удерживает первое место по интересу москвичей

Жители столицы стали заметно реже оформлять недвижимость за пределами своего региона. При этом Подмосковье сохраняет статус самого востребованного направления для таких сделок. Об этом сообщает ТАСС .

По данным управления Росреестра по Москве, в январе–марте 2026 года москвичи подали чуть более 28 тысяч заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в других субъектах страны. Это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано свыше 36 тысяч обращений.

Лидером среди направлений традиционно остается Московская область. Также в числе популярных регионов — Республика Крым и Санкт-Петербург, которые сохранили свои позиции в первой десятке.

В то же время внутри рейтинга произошли заметные изменения. Тверская область поднялась на вторую строчку, Тульская — на третью. Калужская область, напротив, опустилась с второго на четвертое место, Владимирская переместилась на пятую позицию. Краснодарский край занял шестое место, а Рязанская область сместилась ближе к концу списка. Ярославская область выбыла из рейтинга, уступив место Воронежской, которая сразу заняла восьмую позицию.

Снижение активности отмечается и в обратном направлении. За первые три месяца года из других регионов в московский Росреестр поступило 6 923 заявления на оформление недвижимости в столице. Это на 36% меньше, чем годом ранее.

Как и прежде, больше всего заявлений на оформление столичных объектов поступает из Московской области и Санкт-Петербурга. При этом Краснодарский край поднялся на третью строчку, Республика Татарстан улучшила позиции, а Ростовская и Тульская области также укрепили свое присутствие в рейтинге.

Одновременно часть регионов выбыла из списка наиболее активных. Среди них — Воронежская, Пензенская, Саратовская и Калужская области. На их место пришли новые участники: Орловская область заняла четвертое место, а Республика Башкортостан, Челябинская область и Республика Дагестан вошли в десятку наиболее активных регионов по числу обращений.

