Минтруд обновил список для альтернативной службы: что изменилось

В России расширили возможности для прохождения альтернативной гражданской службы: перечень доступных профессий и должностей существенно увеличился. Как пишет ТАСС , теперь граждане смогут выбирать из более широкого круга специальностей, включая медицинские, технические и творческие направления.

Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты вступил в силу. Документ вносит изменения в ранее утвержденный список видов работ, профессий и организаций, где может проходить альтернативная гражданская служба.

Согласно обновленным данным, перечень увеличен до 363 позиций — ранее он включал 271 наименование. В список добавили целый ряд новых специальностей. Среди них — врачи узких профилей, такие как травматолог-ортопед, невролог и офтальмолог, а также рабочие и технические профессии: газосварщик, токарь, электрик, такелажник. Кроме того, в перечне появились и более редкие направления, включая водолаза, настройщика музыкальных инструментов, костюмера, лесного пожарного, зоолога и синоптика.

В Минтруде ранее поясняли, что пересмотр списка связан с обновлением Общероссийского классификатора профессий рабочих и должностей служащих, который начал действовать с начала года. В него было включено около 1,7 тысячи новых позиций, часть из которых теперь адаптирована и для системы альтернативной гражданской службы.

