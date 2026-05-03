Самое длинное название в России: неожиданный рекорд из Подмосковья

В России зафиксирован необычный рекорд: самый длинный топоним среди всех географических объектов страны принадлежит небольшому населенному пункту в Подмосковье. Его название насчитывает 63 символа и отражает научную историю места, узнали в ТАСС .

По данным Росреестра со ссылкой на Государственный каталог географических названий, рекордсменом стал поселок опытного хозяйства Центральной торфо-болотной опытной станции. В ведомстве пояснили, что столь протяженное имя напрямую связано с функцией населенного пункта: он создавался как ключевая база для исследований, связанных с освоением и изучением торфяников.

В Росреестре также привели примеры других «длинных» названий. Среди сел первое место по количеству символов занимает Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии — в его названии 26 знаков.

Если учитывать слитное написание, то сразу два населенных пункта делят лидерство: Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области — по 23 буквы каждый.

Среди городов самым длинным названием может похвастаться Александровск-Сахалинский в Сахалинской области — оно включает 25 символов.

