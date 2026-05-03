Подмосковье в центре внимания: где арендуют дачи жители столицы

В 2026 году сезон аренды дач в Московском регионе стартовал раньше обычного. Уже в марте жители столицы начали активно подбирать загородное жилье на лето, что привело к росту спроса и умеренному увеличению цен. Об этом сообщает « Ъ ».

По данным Авито Недвижимость, предложение загородных объектов в Подмосковье в марте увеличилось на 5% по сравнению с февралем и на 15% в годовом выражении. При этом пик активности, как ожидается, традиционно придется на апрель–май.

Наибольший интерес арендаторов в Московской области сосредоточен на южном направлении — на него приходится более четверти всех запросов. Далее следуют север, северо-запад и восток региона. Среди наиболее востребованных локаций выделяются Чехов, Звенигород, Дмитров, Подольск и Домодедово.

Одновременно растет интерес не только к дачам, но и к другим форматам загородного жилья. В марте спрос на аренду домов в Подмосковье увеличился на 45% по сравнению с февралем, а на коттеджи — на 21%.

Средняя стоимость аренды дачи в регионе составляет около 50 тыс. рублей в месяц, прибавив примерно 2% за год. При этом разброс цен остается значительным: простые варианты без удобств могут стоить 70–90 тыс. рублей, тогда как современные дома с инфраструктурой — до 150–180 тыс. рублей и выше. Коттеджи для круглогодичного проживания оцениваются в диапазоне 250–400 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что спрос во многом формируется за счет жителей Москвы, которые все чаще рассматривают возможность уехать за город на все лето, в том числе благодаря удаленной работе.

В целом по России рынок аренды загородной недвижимости также демонстрирует рост, однако его структура отличается. Как отмечают аналитики ЦИАН, аренда дач наиболее развита в крупных агломерациях — прежде всего вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а также на южных курортах.

В региональных центрах ситуация иная: там жители чаще предпочитают покупку загородного дома вместо аренды. Это связано как с меньшим выбором качественных объектов, так и с особенностями локального спроса.

В Ленинградской области предложение за месяц выросло на 17%, а за год — на 14%. Спрос на аренду домов увеличился на 55%, а на коттеджи — на 47%. Наиболее популярные направления — Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

Цены в большинстве регионов растут умеренно — в пределах инфляции (примерно 5–8% в год). При этом в отдельных городах ставки существенно различаются: например, во Владивостоке аренда дачи начинается от 10–12 тыс. рублей в месяц, в Хабаровске — от 33–35 тыс., а в Петропавловске-Камчатском — от 27–30 тыс. рублей.

Эксперты также обращают внимание на тренд раннего бронирования. Все больше арендаторов стараются заключить договор еще зимой, чтобы зафиксировать цену и получить лучший выбор. К апрелю конкуренция резко возрастает: на один объект может приходиться сразу несколько претендентов.

В результате наиболее ликвидные и качественные варианты быстро уходят с рынка, тогда как дачи без удобств постепенно теряют популярность и снижаются в цене.

Ранее депутат ГД рассказал, как работает правило шести соток и за что платить не придется.