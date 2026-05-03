Новый шаг к переговорам: Иран направил США расширенный план урегулирования

На фоне продолжающегося конфликта Иран выступил с инициативой по полному прекращению боевых действий, предложив США детальный план урегулирования. Документ, как утверждается, уже передан американской стороне через Пакистан, пишет ТАСС.

По информации агентства Fars, предложение Тегерана включает 14 пунктов и содержит четко сформулированную «дорожную карту», направленную на достижение окончательного соглашения. Сообщается, что этот документ стал ответом на более раннюю инициативу США, состоявшую из девяти пунктов. Конкретное содержание предложений пока не раскрывается.

Ранее сообщалось о масштабных последствиях военных действий. Как сообщил представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи, число жертв среди мирного населения превысило 4 тысячи человек. Его слова приводит агентство ANI.

По утверждению Илахи, удары, нанесенные США и Израиль, привели к значительным разрушениям инфраструктуры и многочисленным жертвам. В частности, он заявил о разрушении более 100 тысяч жилых домов, повреждении десятков медицинских учреждений и университетов, а также о десятках тысяч раненых.

