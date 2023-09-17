«Маркетинговый трюк»: выяснилось, какой спортивный инвентарь больше вредит, чем помогает похудеть

Подготовить организм к сезону вирусов и простуд отлично помогают физические упражнения. Как отмечают в Министерстве здравоохранения Мос­ковской области, спорт помогает держать организм в тонусе и улучшает кровообращение. После окончания поры отпусков многие возвращаются в спортзалы и начинают домашние тренировки. Как выбрать спортивный инвентарь правильно, какие устройства действительно помогут укрепить свое тело, а что ляжет дома мертвым грузом, рассказывают эксперты.

ЛЕНТЫ, КОВРИКИ, ЭСПАНДЕРЫ

Сразу на 10% вырос спрос на спортивные товары этим летом в стране, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли. Согласно исследованию, спрос на отдельные категории подскочил вдвое по отношению к началу года. При этом чаще всего спорттовары заказывают онлайн жители столичного региона.

Генеральный директор фулфилмент-оператора Team Deem Дарья Татаринова объясняет рост спроса удобством приобретения таких товаров в интернете и прогнозирует еще больший подъем интереса к спортивному инвентарю.

«Пора отпусков заканчивается, люди возвращаются в залы и к домашним тренировкам, а значит, нужны спортивные товары для занятий и витамины», – поясняет она.

И если подбором витаминов для каждого человека должен заниматься исключительно врач, то спорт­инвентарь можно выбрать самостоятельно на маркетплейсах.

«Если вы занимаетесь дома, вам понадобится прицепной турник, фитнес-коврик и ленты-эспандеры. Поскольку в стандартной квартире места немного, главным орудием спортивных тренировок является пол, на котором вы будете отжиматься и скручиваться, а также стены, к которым можно прикрепить турник и подтягиваться», – рассказывает Татаринова.

Именно эти товары, по словам эксперта, сегодня лидируют по популярности среди спортинвентаря, представленного на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

Фото: [ freepik.com ]

МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК

Еще одна популярная категория спортивных товаров, на которую советует обратить внимание Татаринова, – петли для функционального тренинга. Они крепятся на стену и позволяют работать с собственным весом.

Тренер по фитнесу из Химок Андрей Гречихин не рекомендует закупать для домашних тренировок массажные обручи для похудения.

«Обещания, что выступы на внутренней стороне обруча быстро избавят талию от жировых отложений, – не более чем маркетинговый трюк. А вот заполучить синяки от такого утяжеленного гаджета – проще простого», – говорит он.

Реклама мини-степперов обещает покупателям сногсшибательный результат в виде осиной талии и подтянутых ягодиц. Однако тренер по фитнесу не советует приобретать этот инвентарь людям с проблемными суставами и лишним весом. Если выполнять упражнения неправильно, можно лишь нанести вред здоровью.

«Чтобы при покупке на маркетплейсах не приобрести некачественный товар, смотрите на продавца, обращайте внимание на отзывы. Если продавец или производитель известный – это будет гарантией качества», – напоминает Татаринова.

на заметку

Пользуйтесь агрегаторами цен – электронными площадками, которые аккумулируют данные по товарам с различных сайтов и позволяют сравнивать их стоимость.

кстати

Дарья Татаринова напоминает: в случае, если покупка разочаровала своим качеством, ее можно и нужно вернуть. По закону у потребителя есть 14 дней на возврат, кроме нижнего белья и некоторых медицинских категорий.