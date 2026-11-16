В Долгопрудном проведут капремонт школы

После определения подрядчика в Долгопрудном начнутся работы, связанные с капремонтом школы № 10. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью более 4,5 тыс. кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Московской области. Их планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.