В многопрофильной больнице в Балашихе стартовал монтаж лифтового оборудования

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья, подрядчик приступил к монтажу лифтового оборудования, внутренней отделке чистых помещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 1,3 тыс. рабочих и 44 инженерно‑технических специалиста. В работе — 20 единиц техники, три грузопассажирских подъемника и 120 фасадных люлек, что позволяет одновременно вести работы на разных участках комплекса», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2028 году. В учреждении обустроят стационар более чем на 1,1 тыс. коек, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. Там будут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей по двадцати шести профилям. В центре установят порядка 30 единиц тяжелого оборудования.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.