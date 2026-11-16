В «Мособлпожспасе» призвали автомобилистов к осторожности в связи с заморозками

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали автомобилистам Подмосковья подготовить машины к зиме и изменить стиль вождения. Из-за перепадов температур днем дороги остаются мокрыми, а ночью и утром покрываются тонкой ледяной коркой, что повышает риск аварий.

Заместитель начальника территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Самченко пояснил, что на морозе летняя резина теряет эластичность, из-за чего тормозной путь автомобиля многократно растет. Перед поездкой спасатели советуют проверить тормоза, аккумулятор, фары и дворники, залить незамерзающую жидкость и полностью очистить стекла и зеркала ото льда.

На скользких участках водителям нужно снизить скорость, увеличить дистанцию до других машин и отказаться от резких перестроений, обгонов и экстренного торможения. Особое внимание стоит уделять мостам, эстакадам, путепроводам и затененным участкам трасс, где лед появляется быстрее всего.

Также в ведомстве напомнили, что в багажнике стоит держать теплую одежду, трос и аптечку, а с собой брать заряженный телефон. При аварии необходимо сразу выставить знак остановки и позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.