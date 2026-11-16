Почти 300 учителей Подмосковья обменялись опытом на фестивале в Балашихе

Более 290 педагогов собрались 13 ноября в школе № 5 городского округа Балашиха на фестивале «Опыт лучших — молодым». Участники из 68 школ 10 округов Подмосковья посетили открытые занятия и обсудили методики преподавания, сообщило Министерство образования Московской области.

Главной темой встречи стали вызовы и эффективные практики современного урока. В первой части программы победители профессиональных конкурсов провели 20 открытых уроков, после чего коллеги разобрали их методические решения.

На фестивале также подвели итоги межрегионального конкурса «Моя методическая разработка современного урока», наградив 21 победителя и 19 призеров. Затем прошла дискуссия о том, как сочетать классические и новые подходы в обучении и учитывать запросы школьников.

Кроме учителей, в работе площадок участвовали студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ). В ведомстве подчеркнули, что 90% гостей фестиваля — это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

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