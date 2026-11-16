В Жуковском проведут капремонт школы

После определения подрядчика в Жуковском начнутся работы по капитальному ремонту школы № 15. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме, в рамках проведения закупки планируется отремонтировать здание общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета области. Их планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.