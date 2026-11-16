В КХЛ высказались против вывода за потолок зарплат возможных контрактов Овечкина и Малкина

Вице-президент КХЛ Доброхвалов оценил возможные контракты Овечкина и Малкина

Культура и спорт

Фото: [ФХР]

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» ответил на вопрос о том, возможно ли выведение за потолок зарплат контрактов Александра Овечкина и Евгения Малкина в случае возвращения суперзвезд в Россию.

Функционер объяснил, что сначала нужно понять планы хоккеистов — будет ли это полноценный контракт, серия игр или просто прощальный матч, а уже затем принимать решение по факту.

«Честно говоря, лично я против вывода звезд за потолок зарплат. У нас уже существуют инструменты, позволяющие платить хоккеистам высокого уровня достаточно большие деньги. Мы видели, что с помощью премиальных и достижимых бонусов можно обеспечить звезде достойные финансовые условия», — сказал Доброхвалов.

В любом случае нужно дождаться решения самих игроков, отметил вице-президент КХЛ.

У 41-летнего Овечкина и 40-летнего Малкина по окончании нынешнего сезона завершаются их контракты с клубами НХЛ. Оба звездных ветерана неоднократно заявляли о том, что хотели бы завершить карьеру в России в своих родных клубах, «Динамо» и «Металлурге» соответственно.

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