Семин назвал женский футбол более мужественным, чем мужской

Юрий Семин: «Женский футбол более мужественный, чем мужской»

Культура и спорт

Фото: [ЖФЛ]

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с ТАСС рассказал, чем женский футбол отличается от мужского в лучшую сторону.

Специалист подчеркнул, что женский футбол быстро развивается, и ему интересно за ним следить. Он отметил, что в женском футболе больше игрового времени: футболистки не симулируют на поле, не позволяют затяжек игры. По мнению Семина, девчонок можно поставить в пример многим игрокам РПЛ.

«Они терпят удар, а у нас любое мелкое столкновение — и игрок начинает падать. С этим надо бороться, тренерам больше говорить об этом, а вот у девушек такого нет. Они терпеливее, и вообще женский футбол — более мужественный, чем мужской», — заявил Юрий Семин.

На днях завершился чемпионат России среди женских команд в Суперлиге. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», серебряные медали завоевал ЦСКА, третье место занял «Спартак».

Читайте также

Россия не выступит на МЧМ по хоккею

Россия не выступит на МЧМ по хоккею

Россия обыграла Узбекистан: исторический камбэк команды Карпина

Россия обыграла Узбекистан: исторический камбэк команды Карпина

Защитник Монтес может покинуть «Локомотив» после попадания БПЛА в поезд

Защитник Монтес может покинуть «Локомотив» после попадания БПЛА в поезд

Талалаев рассказал о трансферных планах «Балтики»

Талалаев рассказал о трансферных планах «Балтики»

«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице

«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице

Солистка Тувинской государственной филармонии Ай-Кыс Кыргыс стала победителем «Ты супер!»

Солистка Тувинской государственной филармонии Ай-Кыс Кыргыс стала победителем «Ты супер!»

Семак отреагировал на слухи о том, что «Зенит» удерживает игроков от вызова в сборную

Семак отреагировал на слухи о том, что «Зенит» удерживает игроков от вызова в сборную

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

Регина Тодоренко объяснила, зачем наняла личного повара

Регина Тодоренко объяснила, зачем наняла личного повара

Родительский бунт у Плющенко: на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу

Родительский бунт у Плющенко: на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Стала известна сумма неустойки для Галактионова в случае увольнения из «Локомотива»

Стала известна сумма неустойки для Галактионова в случае увольнения из «Локомотива»