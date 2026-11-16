Семин назвал женский футбол более мужественным, чем мужской

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с ТАСС рассказал , чем женский футбол отличается от мужского в лучшую сторону.

Специалист подчеркнул, что женский футбол быстро развивается, и ему интересно за ним следить. Он отметил, что в женском футболе больше игрового времени: футболистки не симулируют на поле, не позволяют затяжек игры. По мнению Семина, девчонок можно поставить в пример многим игрокам РПЛ.

«Они терпят удар, а у нас любое мелкое столкновение — и игрок начинает падать. С этим надо бороться, тренерам больше говорить об этом, а вот у девушек такого нет. Они терпеливее, и вообще женский футбол — более мужественный, чем мужской», — заявил Юрий Семин.

На днях завершился чемпионат России среди женских команд в Суперлиге. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», серебряные медали завоевал ЦСКА, третье место занял «Спартак».