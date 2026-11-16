Почти 700 социальных предприятий: почему Подмосковье стало лидером страны по соцбизнесу

Министр Зиновьева: соцпредприниматели Подмосковья получают субсидии до ₽2 млн

Экономика

Фото: [istockphoto.com/JmaxStudio]

Социальное предпринимательство — один из самых быстрорастущих сегментов малого и среднего бизнеса Подмосковья: на сентябрь 2026 года в регионе зарегистрировано почти 700 социальных предприятий, больше, чем в любом другом субъекте страны. Об этом сообщает REGIONS.

Главная мера поддержки — региональная субсидия до ₽2 млн, которая компенсирует до 85% затрат на аренду и ремонт помещений, покупку оборудования и обучение сотрудников; в 2026 году на эти цели в областном бюджете заложено ₽100 млн, столько же предусмотрено и в проекте бюджета на 2027 год. Претендовать на нее могут бизнесы, зарегистрированные в области не менее полугода и без серьезных налоговых долгов.

Вторая опора — льготные займы Московского областного фонда микрофинансирования: до ₽2 млн на срок до трех лет по ставке от 3% годовых, с возможностью снижения при подтверждении софинансирования. Третья — гранты: региональный конкурс для соцпредпринимателей проходит ежегодно, для заявки нужен сертификат о профильном обучении, а победители получают компенсацию части затрат; на федеральном уровне также доступны гранты до ₽500 тыс. Действуют и налоговые преференции: пониженная ставка по УСН до 10% на объекте «доходы минус расходы» при доле выручки от льготного вида деятельности не менее 70%, а впервые зарегистрированные ИП в социальной сфере могут претендовать на налоговые каникулы со ставкой 0%.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что соцпредприниматели выполняют социально значимую функцию, поэтому должны быть всесторонне поддержаны: в Подмосковье для них созданы субсидия до ₽2 млн и грант до ₽500 тыс.

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