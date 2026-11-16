В Подмосковье на региональных дорогах в 10 округах провели ремонт ограждений

Сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» восстановили неисправные тросовые, перильные, металлические барьерные ограждения и полусферы вдоль региональных автодорог в 10 округах, работы прошли в городской черте и вблизи малых населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели в Красногорске на Волоколамском шоссе в микрорайонах Изумрудные Холмы и СГШ, в поселке городского типа Нахабино на улицах 11 Саперов, Панфилова, Вокзальной и в селе Дмитровское, в Истре в деревне Лешково и в Одинцове в городе Кубинка на Можайском шоссе.

Помимо этого, ограждения обновили в Люберцах в микрорайоне Зенино ЖК Самолет на улице Вертолетной, в Ступине на проспекте Победы, в Королеве на улице М. К. Тихонравова, в Богородском в городе Ногинске на улице Советской Конституции, в Дмитрове в селе Тимоново, в Ленинском в поселке Мещерино и в Домодедове на 59-м км Каширского шоссе. Это позволило повысить безопасность участников дорожного движения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.