В Подмосковье вынесли приговор троим мужчинам за покушение на незаконный сбыт наркотиков

В Подмосковье суд вынес приговор троим мужчинам за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года злоумышленники создали организованную преступную группу с целью сбыта запрещенных веществ. Двое занимались обустройством тайников в Клину, Истре и Солнечногорске. Третий получал координаты и должен был заниматься сбытом наркотиков.

Незаконную деятельность пресекли в апреле 2025 года. Во время обысков по месту жительства мужчин изъяли синтетические наркотические средства.

Злоумышленников приговорили к срокам от 8 лет до 8 лет 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильные телефоны осужденных.