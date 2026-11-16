В Московской области выбрали Главную новогоднюю елку страны

В Подмосковье выбрана Главная новогодняя елка страны, которую установят на Соборной площади Московского Кремля в рамках подготовки к новогоднему сезону 2026/2027 годов. Об этом сообщает Управление делами Президента Российской Федерации. Спил ели запланирован на 7 декабря, аккредитацию на мероприятие осуществляет пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области.

Мероприятия проводятся ежегодно в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, традиция выбора главной ели страны в Московской области существует с 2007 года. В 2026 году поиски проходили летом и осенью, специалисты оценивали деревья по комплексу параметров. Они учитывали не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. Общая протяженность маршрута комиссии составила около 3 тыс. км, всего было рассмотрено 20 кандидаток.

По результатам отбора ель, соответствующая всем установленным требованиям, обнаружена в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества. Ее высота составляет 27 м, возраст - 95 лет, диаметр ствола - 72 см. Главную новогоднюю елку уже выбирали на территории этого муниципального образования в 2010 году.

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