Жители Подмосковья подали почти 140 заявок на конкурс-премию «Безграничные возможности»

Жители Подмосковья подали 139 заявок на региональный этап Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности», такая возможность у них есть до конца ноября. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области, которое проводит региональный этап.

«В Подмосковье много талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Наши жители подают свои проекты на конкурс „Безграничные возможности“, и я уверен, что это истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Конкурс организовал Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты. Он призван рассказать об историях людей, которые реализуют себя, преодолевают барьеры и раскрывают новые возможности. Участники представят успешные практики организаций и территорий, создающих условия для полноценного участия людей с инвалидностью в жизни общества.

В 2026–2027 годах конкурс пройдет по двум направлениям — «Люди без границ» и «Норма жизни», которые объединяют 12 номинаций. Подать заявку могут люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения, команды и органы местного самоуправления, реализующие проекты и практики в сфере создания равных возможностей. итации. Сделать это можно на сайте безграничные-возможности.рф.

С 1 по 20 декабря пройдет региональная экспертная оценка, с 10 января по 10 февраля 2027 года — экспертный отбор. Финал и награждение победителей состоятся 21–23 апреля 2027 года.

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