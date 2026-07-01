Мбаппе и Холанд обеспечили победы своих сборных, Мексика разобралась с Эквадором: что произошло на ЧМ

На чемпионате мира по футболу 30 июня были сыграны три матча 1/16 финала. Путевки в следующую стадию турнира оформили сборные Франции, Норвегии и Мексики.

Французская атака впечатляет

Сборная Франции легко разнесла Швецию (3:0). Команда Дидье Дешама в каждом матче на турнире забивает не менее трех мячей, но игра со скандинавами особенно впечатлила экспертов.

Так, бывший защитник сборной Англии Гари Невилл заявил, что Франция сейчас на голову выше других претендентов, особенно выделив атакующее звено «трехцветных».

Действительно, в игре со Швецией Франция могла забить и более трех мячей (xG 3,13, 12 ударов в створ). Килиан Мбаппе сделал дубль, еще один гол на счету Брэдли Барколя. Отметились результативными действиями и два других игрока атаки: у Майкла Олисе ассистентский дубль, голевая также и у Усмана Дембеле.

Мбаппе довел число голов на турнире до шести, сравнявшись с Лионелем Месси. Всего в своих трех чемпионатах мира француз наколотил уже 18 мячей и отстает от аргентинца на один пункт. Месси, напомним, играет на своем шестом мундиале.

Следующим соперником Франции будет Парагвай, днем ранее выбивший из турнира Германию.

Холанд вывел Норвегию на Бразилию

Фото: [ ФИФА ]

Норвегия одолела Кот-д`Ивуар со счетом 2:1. Не обошлось без очередного гола Эрлинга Холанда, хотя победа далась «викингам» непросто.

В первом тайме африканцы выглядели даже поярче, поизящнее, побыстрее. Норвегия тяжеловато выходила в атаку и моментов почти не создавала. Но в конце первого тайма классным обводящим ударом отметился Антонио Нуса — 1:0.

Ивуарийцы нашли в себе силы сравнять. На 74-й минуте Амад Диалло из «МЮ» прорвался в штрафную и четко пробил в дальний угол. А затем наконец-то пришло время Холанда. На 86-й минуте субербомбардир замкнул прострел с фланга — пятый гол на ЧМ, больше только у Месси и Мбаппе. В концовке Кот-д`Ивуар имел шанс перевести игру в овертайм, но спас Эрьян Нюланд.

Норвегия продолжает кайфовать от чемпионата мира. Хитом стала «гребля» норвежских болельщиков, когда сотни и даже тысячи фанатов одновременно делают движения, имитирующие гребцов под скандирование «Роу, роу, роу».

Норвежцы «выгребли» на матч с пентакампеонами. Футбол стал для страны спортом номер один, а Холанд главным спортсменом (это при наличии Йоханнеса Клебо, выигравшего все золото Олимпиады). «Забудьте, что мы лыжники. Мы хлопнем Бразилию и выиграем чемпионат мира», — говорят норвежские болельщики.

Мексика деловито идет дальше

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Мексики на легендарном стадионе «Ацтека» обыграла команду Эквадора со счетом 2:0.

Хозяева чемпионата очень мощно начали матч, и оба гола забили в первом тайме. Хулиан Андрес Киньонес открыл счет на 22-й минуте, а на 31-й он ассистировал Раулю Хименесу.

В дальнейшем, как это было и в предыдущих матчах на турнире, Мексика четко контролировала игру.

На «Ацтеке» пройдет еще один матч чемпионата. Сборная Мексики ждет победителя матча Англия — ДР Конго.