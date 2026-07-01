Губернатор Кузбасса поручил властям активнее закупать товары у ГУФСИН

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в соцсетях призвал региональные власти активнее закупать товары, производимые в учреждениях ГУФСИН. По его словам, это позволит сохранить бюджетные средства в экономике региона и направить их на дальнейшее развитие территории, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

При проведении государственных закупок глава региона поручает отдавать приоритет местным производителям. Среди них, как пояснил Середюк, — предприятия уголовно-исполнительной системы, которые выпускают широкий ассортимент продукции: от мебели и стеклопакетов до покрытий для детских игровых площадок. На всю продукцию, по его словам, предоставляется гарантия качества.

Губернатор подчеркнул, что увеличение объемов закупок в уголовно-исправительной системе принесет Кузбассу двойную пользу. Во-первых, регион получает возможность приобретать качественные товары по ценам ниже рыночных, что позволяет экономить бюджетные средства. Во-вторых, это способствует социализации осужденных: заработок помогает им погашать иски и алиментные обязательства, а полученные трудовые навыки облегчают их возвращение к полноценной жизни после освобождения.

«Заработок поможет им расплатиться по искам и алиментам, а полученные навыки – быстрее встроиться в жизнь после освобождения», — отметил губернатор Сердюк.

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