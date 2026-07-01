«Узнал о повестке после даты явки»: суд отказал призывнику, который годами прятался от армии

В Мариинске 22-летний местный житель обратился в суд с требованием отменить ограничения, наложенные военкоматом. По словам молодого человека, он получил повестку уже после истечения срока явки, из-за чего ему запретили выезд за границу, управление транспортными средствами, регистрацию недвижимости и открытие собственного бизнеса. Однако в ходе судебного заседания выяснились обстоятельства, которые кардинально изменили картину произошедшего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как рассказал официальный представитель мариинского городского суда Алексей Бушуев, призывник на протяжении длительного времени систематически уклонялся от исполнения воинской обязанности. Ему предоставлялась отсрочка в связи с обучением в колледже, однако после окончания учебного заведения молодой человек перестал являться в военкомат по вызовам, не встал на учет по новому месту жительства, направлял в учреждение лишь копии документов вместо личной явки и даже оформлял больничные листы задним числом.

Суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что действия военкомата являются правомерными и соответствуют действующему законодательству. В удовлетворении исковых требований призывнику было отказано. Все ранее наложенные ограничительные меры в отношении молодого человека остаются в силе, а его попытка оспорить решения военного комиссариата не увенчалась успехом.

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