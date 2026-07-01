Пудра с историей: как покупка подержанной косметики дорогих брендов может обернуться больницей

Популярность торговых интернет-площадок и сервисов частных объявлений в последнее время подтолкнула покупателей к новому тренду: массовой скупке люксовых косметических средств по сниженным ценам, которые находятся в употреблении или с истекшим сроком годности. Покупатели часто полагают, что сыпучие текстуры — тени, пудра или румяна — не содержат органических веществ, а состоят из талька и слюды, поэтому не способны стать рассадником инфекций. Однако данное мнение является не более чем мифом, предупреждает профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд в беседе с REGIONS.

Иллюзия чистоты и красивые сказки продавцов

Эксперт считает, что покупка б/у косметики — это всегда большой риск, сопряженный с угрозой для здоровья человека. Любые заявления владельцев о том, что продукт использовался всего пару раз или исключительно чистыми инструментами, нельзя проверить, а доверять им не стоит.

По словам Гильденскиольда, аргумент о том, что сухая косметика не содержит органики, не выдерживает проверки микробиологией. При каждом применении средства на поверхности оказываются частицы кожного сала, омертвевшего эпидермиса и влага, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

«Покупать б/у косметику на маркетплейсах или в соцсетях однозначно не стоит. Продавец может как угодно красиво расписывать продукт, рассказывать, как бережно к нему относился — все это не более чем слова ради продажи. Вы сильно рискуете, не имея возможности проверить, в каких условиях реально хранилась косметика, когда была вскрыта упаковка и соблюдались ли нормы гигиены. Даже в герметичном фабричном флаконе допускается небольшое число микроорганизмов. В использованной же косметике микробов однозначно в разы больше», — предупреждает Сергей Гильденскиольд.

Почему «сухая» косметика тоже опасна

Вирусы, грибки и болезнетворные бактерии попадают на косметику не только с кожи предыдущей владелицы, но и с грязных поверхностей, куда нередко падают кисти и спонжи. Исследователи неоднократно находили в образцах подержанных косметических средств золотистый стафилококк, кишечную и синегнойную палочку, а также грибок Candida albicans. Наиболее опасными в этом смысле остаются пористые спонжи для нанесения тонального крема, которые буквально аккумулируют в себе патогенные микроорганизмы.

Чем опасен «просроченный» продукт

Просроченная косметика несет в себе отдельную опасность: по истечении срока годности в ней перестают действовать консерванты, и продукт превращается в питательную среду для патогенов. В результате даже качественный люксовый бренд может стать источником серьезных проблем: блефарита, гнойного конъюнктивита, фурункулеза или герпеса.

«Если косметика просрочена, риск заражения возрастает в разы. Срок годности определяется периодом, в течение которого специальные консерванты способны удерживать формулу и предотвращать инфекционное загрязнение продукта. Как только срок истекает, консерванты разрушаются, и косметика превращается в идеальный инкубатор для бактерий», — объясняет профессор.

Профессор предостерегает от иллюзии выгоды: мнимая экономия в ₽1–2 тыс. за бывшую в употреблении палетку не сопоставима с многотысячными расходами на лечение у офтальмолога и дерматолога.

Ранее профессор Гильденскиольд раскрыл, что копится в кровати за неделю.