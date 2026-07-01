Талалаев сожалеет, что укоротил футбольную карьеру своему сыну

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в подкасте Федора Смолова рассказал, как повлиял на футбольную карьеру своего сына. Андрей Талалаев-младший закончил играть в 25 лет в 2018 году и сейчас работает помощником отца в Калининграде.

Талалаев вспомнил, что сын подошел к нему во время тяжелых сборов с «Волгой» и спросил, как он оценивает его уровень. Отец ответил, что между Первой лигой и командами из нижней части РПЛ — при условии серьезной работы. А нагрузка на тех сборах в Сочи была такой, что их не выдержала почти половина команды.

«Он говорит: «А сколько можно зарабатывать?» Я ему сказал порог, он говорит: «Ты знаешь, я, наверное, мозгами заработаю больше, чем в футболе». Я жалею, что немножко обрезал ему крылья этим высказыванием, потому что я потом видел уровень футболистов, которым тоже не хватало каких-то качеств чисто физически. Но за счет старания, ума, понимания…» — признал Талалаев, что укоротил сыну карьеру.

Ранее Андрей Талалаев ответил на критику известного тренера Курбана Бердыева, который заявил, что не смотрит «Балтику», поскольку она играет в примитивный футбол.