Талалаев позвал Смолова в «Балтику»

«Я тебе говорю: ты рано закончил. Если мы сейчас поищем и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25–30 остается, где можно показать свое мастерство», — сказал Талалаев.

Специалист выразил готовность рассмотреть Смолова в качестве подменного игрока для основного форварда команды сальвадорца Брайана Хиля.

Федор Смолов в 2025 году выиграл чемпионат России с «Краснодаром» и с тех пор находится в статусе свободного агента. Официально о завершении карьеры нападающий не объявлял.

Смолов играл в «России» за «Динамо», «Анжи», «Урал» и «Локомотив», а также пробовал свои силы в Европе — в голландском «Фейеноорде» и испанской «Сельте».

Ранее Андрей Талалаев рассказал, как укоротил карьеру своему сыну.