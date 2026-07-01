«Флорида» нашла замену Бобровскому

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» совершил обмен игроками с «Нью-Джерси». «Пантеры» получили шведского голкипера Якоба Маркстрема, в обратном направлении отправились нападающие Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

Перед этим 36-летний шведский голкипер подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» с ежегодной зарплатой в $6 млн.

Таким образом, «Флорида» закрыла вратарскую позицию. Вакансия образовалась после завершения контракта с россиянином Сергеем Бобровским. Очевидно, что двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) будет искать себе новый клуб.

Накануне «Флорида» также выменяла у «Вегас Голден Найтс» Акиру Шмида, который станет бэкапом Маркстрема.

Швед выступает в НХЛ с сезона 2010/11, и «Флорида» была его первым клубом в лиге. После этого он играл за «Ванкувер», «Калгари» и «Нью-Джерси».

Ранее стало известно, что российский форвард Арсений Грицюк подписал новый трехлетний контракт с «Нью-Джерси».