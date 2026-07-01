Уютный вечер или приступ удушья: биолог рассказал, почему не все свечи безопасны для дома

Романтичный вечер при зажженных свечах способен обернуться мигренью, спазмом дыхательных путей или обострением респираторных недугов. Особенно если речь идет об ароматизированных экземплярах, содержащих эфирные масла и парфюмерные отдушки. О том, как не превратить релаксацию в опасный эксперимент, REGIONS рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Ароматерапия: польза или вред

Качественные изделия, используемые грамотно, действительно способны улучшить психоэмоциональное состояние, снять стресс или, напротив, взбодрить. Однако у медали есть и обратная сторона. Аллергикам, астматикам и людям с гиперчувствительностью к химическим соединениям стоит быть предельно осторожными. Неподходящий запах может вызвать кожный зуд, высыпания, отек дыхательных путей и сильную головную боль. Особую группу риска, по словам эксперта, составляют будущие мамы, несовершеннолетние и пациенты с хроническими заболеваниями — им перед использованием свечей необходима врачебная консультация.

«Если у вас бессонница, вы можете использовать аромасвечу с лавандовым запахом, известным своими успокаивающими свойствами. Аромат лаванды помогает расслабиться и снять напряжение, что способствует лучшему сну и общему самочувствию», — отмечает Роман Опарин.

Разновидности свечей и их воздействие

Уровень безопасности напрямую связан с сырьем, из которого изготовлено изделие. Специалист выделил четыре типа.

Воск растительного происхождения (соевый, кокосовый). Современное и экологичное решение. Такие свечи сгорают без остатка и почти не выделяют вредных летучих веществ.

Пчелиный воск . Натуральный, долго горящий продукт с природным медовым ароматом. Может использоваться даже без дополнительных отдушек.

Гелевые свечи . Прозрачная полимерная основа позволяет создавать эффектные декоративные элементы. В составе могут быть как натуральные, так и синтетические добавки.

Парафин. Самый доступный и распространенный вариант, производимый из нефтепродуктов. При горении выделяет диоксид серы и мельчайшие твердые частицы, оседающие в легких.

«Из-за неполного сгорания компонентов парафина и продуктов его окисления они считаются самыми небезопасными. Некачественные или недостаточно протестированные свечи могут выделять вредные вещества, такие как парабены, толуол, бензольные соединения или даже тяжелые металлы», — предупреждает биолог.

Советы по выбору

Специалист рекомендует приобретать продукцию только проверенных производителей, внимательно читать этикетку и избегать слишком дешевых парафиновых поделок. Натуральная свеча из сои или кокоса в подмосковных магазинах стоит от ₽800 до ₽2500. Парафиновый аналог можно найти за ₽150. Однако мнимая выгода оборачивается тратами на лекарства: антигистаминные препараты, ингаляторы и обезболивающие обойдутся в ₽1000–₽3000, не говоря уже о риске вдыхать канцерогенный бензол годами.

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