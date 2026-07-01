Два отпуска подряд: что разрешает ТК РФ и когда нужно согласие руководителя

По ее словам, Трудовой кодекс не запрещает объединять отпуска за разные годы — сотрудник может взять подряд текущий отпуск и неиспользованные дни за прошлые периоды, но только при согласии работодателя. Если такие дни не включены в утвержденный график отпусков, нужно подать заявление гендиректору. При этом по ст. 125 ТК РФ хотя бы одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Работодатель обязан предоставлять отпуск ежегодно: отказ в отдыхе на протяжении двух лет подряд грозит компании штрафом. Отдельные категории работников (например, женщины перед или после декрета, несовершеннолетние, родители ребенка‑инвалида, многодетные родители, почетные доноры, участники боевых действий и др.) вправе получить отпуск в удобное время — работодатель не может им отказать.