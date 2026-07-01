Гари Невилл восхитился игрой сборной Франции на чемпионате мира

Бывший защитник сборной Англии, футбольный эксперт Гари Невилл в эфире ITV высказал свое восхищение игрой сборной Франции на чемпионате мира после победы «трехцветных» над командой Швеции (3:0).

В четырех матчах на турнире французы уже забили 13 мячей.

«Я всегда смотрю на матчи с оборонительной точки зрения. Эти четыре нападающих (Мбаппе, Олисе, Дембеле и Барколя — прим.), которые вышли в старте, будут кошмаром для любого защитника на этом турнире, и я даже не знаю, как их можно остановить», — сказал Невилл.

Эксперт отметил, что Франция демонстрирует на турнире совершенно иной уровень игры, чем остальные фавориты. По мнению Невилла, французы могут проиграть чемпионат мира только сами себе, поскольку «они на голову выше всех остальных команд».

Также Невилл отметил, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, уже забивший на турнире шесть мячей, «находится на пороге величия».

В 1/8 финала сборная Франции сыграет с командой Парагвая, которая выбила из турнира Германию.