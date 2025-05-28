Медведев проиграл на старте «Ролан Гаррос» 81-й ракетке мира: что происходит с сильнейшим теннисистом России

Проиграл удобному сопернику

Кэмерон Норри занимает лишь 81-ю строчку в мировом рейтинге. Впрочем, некогда он входил в первую десятку. Однако для Медведева британец всегда был удобным соперником. Четыре предыдущих матча завершились в пользу россиянина. Совсем недавно, на турнире в Риме, Медведев спокойно разобрался с Норри — 6:4, 6:2.

Матч в Париже подтвердил психологическую нестабильность Даниила, которая регулярно наблюдается в последнее время. Медведев отдал два первых сета, затем восстановил равновесие. При счете 5:4 россиянин вышел подавать на матч, но проиграл три очка подряд, а затем и весь сет. При счете уже 5:6 Норри забрал еще одну подачу Медведева.

Проблемы с настроем

Фото: [ АТР ]

В этом сезоне Медведев испытывает проблемы в матчах с игроками с невысоким рейтингом. На старте Australian Open россиянин с огромным трудом справился с Касидитом Самреем из Таиланда (418-й номер рейтинга), уступая ему по ходу матча по сетам. Дальше второго турнира в Мельбурне Медведев все равно не продвинулся, проиграв 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену на тай-брейке пятого сета.

По ходу сезона россиянин проигрывал сербу Хамаду Меджедовичу (96-е место в рейтинге) и итальянцу Маттиа Беллуччи (92-е).

Что делать Медведеву

Неудачи нервируют Медведева — это видно по его поведению на корте: апелляции, сломанные ракетки. После поражения на «Ролан Гаррос» он «забыл» пожать руку судье.

В спокойной, внематчевой обстановке Медведев кажется спокойным, привычно шутит. В частности, заявлял, что собирается выиграть все матчи грунтового сезона. Накануне «Ролан Гаррос» теннисист заявлял о своей превосходной форме.

Фото: [ АТР ]

«Я сейчас чувствую, что на грунте близок к тому, чтобы найти какие-то вещи, которые мне помогут и на траве, и на харде. И, может быть, вернут меня на уровень, который я хочу, — естественно, выше, чем я играю сейчас», — говорил Медведев.

Самый титулованный в истории России теннисист Евгений Кафельников считает, что Медведеву нужно меняться, причем радикально. Его не удивил ранний вылет Даниила на «Ролан Гаррос».

«Для кого-то вылет Медведева в первом круге сенсация. Для кого-то — уже закономерность. Выводы нужно делать Даниилу. Судя по тому, как происходит все у него сейчас, дальше будет еще хуже, тут нужно у Дани спрашивать, что он хочет от жизни», — сказал Кафельников.

Еще один известный в прошлом теннисист, Андрей Ольховский, отметил, что не увидел у Медведева желания побеждать: «Кажется, что нет того эмоционального настроя, который у него был всегда».

Даниил Медведев на данный момент занимает 11-е место в рейтинге, но наверняка опустится ниже, потеряв рейтинговые очки за «Ролан Гаррос»: год назад в Париже он дошел до четвертого круга.