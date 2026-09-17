Милостивый суд: почему КДК не слишком строго наказывает футболистов-нарушителей

Защитник ЦСКА получил бан на два матча вместо шести

В матче ЦСКА — «Рубин» (1:1) защитник Матеус Рейс серьезно подвел команду. Армейцы быстро повели в счете, но уже на 15-й минуте бразилец получил прямую красную карточку, грубо въехав в соперника. Грубиян на этом не успокоился и толкнул в спину арбитра Инала Танашева.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

За физическое воздействие на судью футболисту грозило серьезное наказание, до шести матчей дисквалификации. КДК выписал бан формально на четыре матча, но по факту — всего на два. Еще на два — условно. И это действительно очень мягкое наказание с учетом того, что один матч за красную карточку Рейс получал бы в любом случае.

«Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. По словам футболиста, он хотел привлечь внимание Танашева и объяснить свою позицию, однако выбрал для этого некорректный способ. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — объяснил решение КДК глава комитета Артур Григорьянц.

Грубые слова обошлись дороже

Еще одним «героем» заседания КДК стал испанский полузащитник «Родины» Икер Посо. Воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» пропустит следующие три матча. В игре с «Крыльями Советов» (1:2) футболист получил желтую карточку, для него она стала четвертой в сезоне, и следующий матч он должен был пропускать автоматически. Владислав Шитов чисто отобрал у испанца мяч. Посо, замахиваясь для удара, запнулся о ногу стоящего сзади соперника. Этот эпизод запустил голевую атаку «Крыльев». Футболист «Родины» навозмущался до горчичника.

Фото: [ ФК «Родина» ]

Дальнейшее произошло уже вне видимости телекамер. Выяснилось, что в подтрибунном помещении Посо продолжил выяснять отношения с арбитрами. В протоколе указано, что футболист нецензурно выражался на английском языке и жестикулировал в непосредственной близости от лица арбитра. Игру обслуживал Владимир Москалев, его помощниками были Михаил Иванов и Екатерина Курочкина. Эмоции Посо были направлены на одного из ассистентов. Не указывается, к кому именно апеллировал испанец. Если допустить, что он проявил агрессию по отношению к арбитру-женщине, то наказание кажется весьма мягким, хотя, конечно, в регламенте гендерных различий нет.

В случае с Рейсом его красная пошла в зачет дисквалификации, а вот Посо получил бан на две игры плюс пропустит еще одну за четыре желтых в сезоне. Григорьянц отметил, что испанец признал, что не должен был так себя вести. Посо объяснил свое поведение «несогласием с судейскими решениями и эмоциональным состоянием на фоне поражений команды».

Для «Родины» это огромная потеря. Столичный клуб очень удачно выхватил у хорватской «Горицы» действительно классного игрока всего-то за €1 млн. Испанец стал важнейшим игроком в центре поля «Родины», уже успел забить два гола и сделать три ассиста.

Тюкавин легко отделался

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Неделей ранее КДК не стал серьезно наказывать нападающего Константина Тюкавина, получившего красную карточку в матче со «Спартаком» (2:1). Форвард ударил локтем в шею защитника красно-белых Александера Джику.

Эпизод с удалением был довольно спорным. С одной стороны, нелегитимный контракт налицо, с другой, Тюкавин явно не хотел причинить ущерб здоровью сопернику, просто сделал неосторожное движение. «Динамо» даже обращалось в КДК и экспертно-судейскую комиссию с просьбой аннулировать красную карточку.

Но это уже было бы перебором. Арбитр Кирилл Левников вполне имел право на такое решение. Зато наказание Тюкавину выписали компромиссное. За «агрессивное поведение» он должен был получить два матча дисквалификации минимум, он столько и получил, но один матч — условно.

Сезон в РПЛ стартовал весьма бурно. Во многих матчах эмоции игроков зашкаливают. Пока КДК принимает это во внимание и не включает на полную репрессивный механизм.