МВД раскрыло этапы вербовки подростков в сети

Вербовка ребенка в сети — не мгновенный акт, а долгий процесс. Он может тянуться неделями и месяцами, прежде чем подростку предложат совершить преступление. О том, как работает эта «воронка», рассказал ТАСС представитель МВД Антон Растащенов.

По словам эксперта, вербовка почти никогда не начинается с прямого предложения нарушить закон. Сначала злоумышленники находят подростка в открытых сообществах, мессенджерах или чатах онлайн-игр. Втираются в доверие под видом сверстника или старшего товарища.

Дальше общение становится плотнее. Ребенку навязывают радикальные идеи или зовут в закрытые чаты. Там он эмоционально раскрывается, делится болевыми точками. Именно за них и цепляются вербовщики, чтобы потом давить.

Следующий этап — простые задания. Передать информацию, скачать приложение. Если подросток соглашается, задачи усложняются. Так его постепенно затягивают в противоправные действия.

Иногда процесс ускоряется. Если ребенок находится в особо уязвимом состоянии, его «зацепляют» быстрее. Родителям важно следить, с кем общается подросток в сети, и не оставлять без внимания резкие перемены в поведении.

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