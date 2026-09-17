5G на iPhone в России: Минцифры ведет переговоры с Apple

Владельцы iPhone в России пока не могут пользоваться 5G. Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении пятого поколения. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», — сказал министр.

На прошлой неделе в России запустили первые сети пятого поколения. В Минцифры тогда отметили: на Android 5G появится в ближайшее время. А вот доступ для iPhone зависит от решения самой Apple.

IT-эксперт Владимир Зыков пояснил: Apple официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов. Компания сможет добавить или обновить конфигурацию только после успешных тестов смартфонов в российской сети.

Сейчас 5G работает в 16 городах России. Сеть доступна 10 миллионам абонентов. До конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах.

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