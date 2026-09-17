Ученые нашли новые признаки рака молочной железы в анализе слюны

Исследователи Сибирского федерального университета и Омского государственного педагогического университета выявили параметры анализа слюны, которые в перспективе могут использоваться для обнаружения рака молочной железы, пишет « Газета.Ru ».

Метод основан на биолюминесцентном анализе. Ученые добавляли образцы слюны в специальную ферментную систему с люциферазой и по изменению интенсивности свечения оценивали полученные показатели с помощью люминометра.

В исследовании участвовали три группы: пациентки со злокачественными опухолями молочной железы, женщины с доброкачественными новообразованиями и участницы без патологий молочных желез. Для оценки значимости выявленных параметров исследователи применили методы машинного обучения.

Полученные результаты показали различия между группами, благодаря чему отобранные показатели рассматриваются как потенциальная основа для будущих экспресс-тестов. При этом ученые подчеркивают необходимость дальнейшей проверки результатов на более крупной выборке.

Метод не требует хирургического вмешательства и в перспективе может использоваться как дополнительный инструмент при диагностике онкологических заболеваний. Авторы исследования отмечают, что на данном этапе речь идет именно о перспективной методике, а не о готовом клиническом тесте.

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