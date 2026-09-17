Профессор Сафонов раскрыл размер пенсий депутатов в 2026 году

Пенсия депутата Госдумы со стажем от 5 до 10 лет в 2026 году составит около ₽52 тысяч. Те, кто проработал больше 10 лет, могут рассчитывать примерно на ₽72 тысячи. Расчеты ТАСС привел профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Депутатская пенсия состоит из двух частей: страховой пенсии и специальной надбавки за стаж. Страховая часть в 2026 году — около ₽27 224.

Надбавка зависит от выслуги:

До 5 лет — доплаты нет.

От 5 до 10 лет — надбавка 55% от денежного вознаграждения. Это примерно ₽24–27 тысяч. Итого пенсия — около ₽52 тысяч.

Более 10 лет — надбавка 75% от вознаграждения, то есть ₽44–47 тысяч. Итого — около ₽72 тысяч.

Таким образом, разница между депутатами со стажем до 5 лет и более 10 лет может составлять десятки тысяч рублей в месяц.

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