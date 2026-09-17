Психолог объяснила, почему дети тяжело входят в учебный год

Первые недели учебы даются детям непросто, и проблемы у каждого возраста свои. Первоклассники устают, пятиклассники путаются в новых учителях, подростки еще мысленно на каникулах. Психолог Татьяна Чепель рассказала ТАСС , как родителям пережить этот период.

По словам эксперта, психологи уже фиксируют много обращений от родителей. Проблемы четко делятся по возрасту.

Первоклассники. Многие утомляются, плохо ведут себя на уроках, не могут усидеть на месте. Адаптация к школе идет тяжело.

Пятиклассники. Трудно запоминают новых преподавателей. Не привыкли, что у одного учителя одни требования, у другого — совсем другие. Некоторые скучают по первой учительнице.

Подростки. В голове еще лето. Пока тепло, включаться в учебу они не намерены.

Совет родителям простой — набраться терпения. По словам Чепель, это высшая родительская добродетель. Нужно верить в ребенка и в то, что терпеливое, доброжелательное отношение даст плоды. Пусть и не сразу.

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