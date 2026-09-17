Американский журналист Такер Карлсон в интервью автору программы « Вести » Ольге Скабеевой признался, что Россия является его самым любимым местом в мире. По его словам, он объездил практически всю планету, но именно российская культура, литература и Сибирь произвели на него наибольшее впечатление.

Карлсон отметил, что хотел бы снова приехать в Россию, однако в настоящее время сделать это непросто. Он пояснил, что сложности связаны с мерами, которые принимают американское и европейские правительства. По мнению журналиста, западные страны раздражены тем, что введенные санкции не привели к обрушению финансовой системы России, как того ожидали их инициаторы.

Журналист подчеркнул, что высоко ценит русскую культуру и считает Сибирь, возможно, самым прекрасным местом из всех, что он видел в жизни. Карлсон также выразил восхищение российской экономикой, назвав ее одной из сильнейших в мире. Он добавил, что подобная устойчивость вызывает у него уважение, особенно на фоне внешнего давления.

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