Тренер «Спартака» признался, что концовка матча с «Факелом» едва не стоила ему сердечного приступа

«Спартак» атаковал на протяжении всего матча, но единственный мяч забил уже в компенсированное время. Манфред Угальде откликнулся на подачу Пабло Солари с правого фланга и красивым ударом головой переправил мяч в ворота. «Факел» с 66-й минуты играл в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Матвей Бардачев.

«Я был близок к сердечному приступу от того, что происходило в концовке. В таких матчах решает характер. Подсчитывать очки будем в конце сезона. Эти три очка будут важны», — сказал Карседо.

«Спартак» уйдет на длительную паузу из-за матчей сборных, находясь на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали 19 очков и лишь на один балл отстают от лидирующего «Краснодара», которому еще предстоит сыграть 17 сентября против «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что Александр Максименко из «Спартака» возглавил рейтинг голкиперов РПЛ по проценту отраженных ударов.