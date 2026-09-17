Синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Подмосковье 17 сентября

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в столичном регионе в четверг, 17 сентября. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, а ночью температура снизится до +12. В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, в темное время суток — до +9.

Ветер будет южным, его скорость составит 6–11 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 745–747 мм ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в Подмосковье.