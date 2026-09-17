Дом на замок: россиянам объяснили, как подготовить дачу к зиме

Перед закрытием неотапливаемой дачи на зиму важно слить воду, просушить помещения и перекрыть грызунам доступ в дом. Если этого не сделать, весной можно вернуться к лопнувшим трубам и плесени. Эксперт Денис Ширяев рассказал « Газете.Ru », что учесть.

Просто перекрыть кран недостаточно. Оставшаяся в системе вода замерзает, расширяется и рвет трубы, насосы, фильтры и бойлер. После отключения водоснабжения жидкость нужно слить полностью. Проверить стоит стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, садовые шланги и систему полива.

Дом перед отъездом убрать и проветрить. Постельное белье, пледы и подушки убирать на хранение только сухими — иначе зимой появится плесень и запах сырости.

Уличную мебель очистить и накрыть чехлами, съемный текстиль занести в помещение. Осмотреть крышу, окна, водостоки и места ввода коммуникаций. Влагопоглотители помогут при высокой влажности, но сначала нужно устранить протечки. Холодильник вымыть, высушить и оставить дверцу приоткрытой.

От грызунов: убрать пищевые отходы, семена, крупы, корм для животных и остатки урожая. Продукты переложить в герметичные емкости. Щели и вентиляционные отверстия закрыть металлической сеткой.

Садовую технику очистить и высушить. Из бензиновых устройств слить топливо. Аккумуляторы электроинструмента снять и убрать в сухое помещение без перепадов температур.

Перед отъездом отключить ненужные электроприборы, проверить окна, двери и замки. Для контроля можно поставить камеры и датчики протечки. Но обогреватели и другую мощную технику без присмотра оставлять нельзя.

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